200 миллионов за Коутиньо просил агент игрока

"Ливерпуль" не требовал от "Барселоны" 200 миллионов за хавбека Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, такую стоимость во время переговоров назвал агент бразильца Киа Джурабчиан.

Напомним, что "Ливерпуль" сразу опроверг, что требовал у каталонцев такую сумму.

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