200 миллионов за Коутиньо просил агент игрока
"Ливерпуль" не требовал от "Барселоны" 200 миллионов за хавбека Коутиньо.
Как сообщает Mundo Deportivo, такую стоимость во время переговоров назвал агент бразильца Киа Джурабчиан.
Напомним, что "Ливерпуль" сразу опроверг, что требовал у каталонцев такую сумму.
Читайте также: Балаге: "Ливерпуль" не требовал за Коутиньо 200 миллионов евро". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0