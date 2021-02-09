21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)

1 Теги барселонафрансишку тринкау

21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)

Португальский нападающий "Барселоны" Франсишку Тринкау стал владельцем спортивного автомобиля Lamborghini Huracan EVO стоимостью 250 тысяч евро.

"Особенная доставка для Тринкау. Наслаждайся и большое спасибо за доверие!" - говорится в Instagram автодилера JM Automoción.

Тринкау перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Браги" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за каталонский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Барселона" объявила заявку на матч с "Севильей" в Кубке Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Для самого ценного игрока в нынешней Барсе не жалко.

Ответить

главное

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов