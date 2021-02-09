21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)

Португальский нападающий "Барселоны" Франсишку Тринкау стал владельцем спортивного автомобиля Lamborghini Huracan EVO стоимостью 250 тысяч евро.

"Особенная доставка для Тринкау. Наслаждайся и большое спасибо за доверие!" - говорится в Instagram автодилера JM Automoción.

Тринкау перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Браги" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за каталонский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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