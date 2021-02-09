21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)
Португальский нападающий "Барселоны" Франсишку Тринкау стал владельцем спортивного автомобиля Lamborghini Huracan EVO стоимостью 250 тысяч евро.
"Особенная доставка для Тринкау. Наслаждайся и большое спасибо за доверие!" - говорится в Instagram автодилера JM Automoción.
Тринкау перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Браги" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за каталонский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14