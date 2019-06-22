21-летний форвард сборной Нигерии перенес инфаркт

Теги бордонигериясамуэль калу

21-летний форвард сборной Нигерии перенес инфаркт

Форвард "Бордо" и сборной Нигерии Самуэль Калу на тренировке национальной команды перенес инфаркт, утверждает Today's Echo.

Футболиста доставили в ближайшую больницу в египетской Александрии.

"Состояние игрока уже в норме. В больнице у него взяли анализы, все в норме.Причина инфаркта - обезвоживание, ему нужно пить много жидкости", - сказал  пресс-атташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олаире.

Сегодня, 22 июня, стартовал Кубок африканских наций матчем с Бурунди.

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