21-летний футболист "Аталанты" умер от рака

В возрасте 21 года после продолжительной болезни скончался игрок молодежной команды "Аталанты" Вилли Та Би, сообщает Твиттер клуба.

Причиной смерти тал рак печени. Футболист несколько последних месяцев провел на родине в Кот-д'Ивуаре, где пытался бороться с недугом.

"Прощай, Вилли, покойся с миром", – написала "Аталанта" в Твиттере.

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021