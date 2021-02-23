21-летний футболист "Аталанты" умер от рака

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21-летний футболист "Аталанты" умер от ракаВ возрасте 21 года после продолжительной болезни скончался игрок молодежной команды "Аталанты" Вилли Та Би, сообщает Твиттер клуба.

Причиной смерти тал рак печени. Футболист несколько последних месяцев провел на родине в Кот-д'Ивуаре, где пытался бороться с недугом.

"Прощай, Вилли, покойся с миром", – написала "Аталанта" в Твиттере.

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