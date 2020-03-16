21-летний футболист умер из-за коронавируса

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21-летний футболист умер из-за коронавируса

21-летний футболист и тренер любительской команды "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсии скончался после заболевания китайским коронавирусом COVID-19, сообщает Marca.  

По сведениям издания, организм молодого человека был уязвим к вирусу, так как недавно у него было диагностировано онкологическое заболевание. 

"Он был в нашем клубе четыре года и любил детей, как своих. Мы до сих пор не можем поверить, что его больше нет с нами", - сказал президент клуба Хосе Буэно.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 163 тысячи человек. Из них скончались около 6500 человек, выздоровели - 76 тысяч.

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