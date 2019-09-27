21-летний хавбек ЦСКА: "Думал о завершении карьеры после травмы колена"

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21-летний хавбек ЦСКА: "Думал о завершении карьеры после травмы колена"

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев признался, что раздумывал над уходом из футбола после тяжёлой травмы.

Напомним, что хавбек получил разрыв крестообразной связки левого колена в мае 2018 года.

"Я долго восстанавливался и колено постоянно отекало или воспалялось, хотя я работал по полной, даже больше, чем на тренировках. Лежал дома, ехал на тренировку и снова домой. Купил специальный тренажёр, хоть он и дорогой. И всё равно ничего не помогало. Некоторое время думал, что придётся закончить, даже не то, что думал, а смирился.

Я наверное многих достал своим поведением. У меня реально ехала крыша. Я никуда не ходил, была паранойя, что я куда-то пойду и лишний раз нагружу колено. Даже до магазина не выходил", - сказал 21-летний футболист.

Кучаев является воспитанником ЦСКА, за основу армейцев он дебютировал в апреле 2017 года, с тех пор провёл 50 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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