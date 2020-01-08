21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Игоря Нетто

21-й тур чемпионата России будет посвящен памяти бывшего полузащитника "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто.

С идеей почтить память известного игрока "красно-белых" выступил председатель Комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.

9 января 2020 года Нетто исполнилось бы 90 лет. В этот день состоится товарищеский матч и вечер на "Открытие Арена" в память о футболисте.

Матчи 21-го тура чемпионата России пройдут с 7 по 9 марта.

Нетто является пятикратным чемпионом СССР в составе "Спартака", трехкратным обладателем Кубка СССР. В качестве игрока сборной СССР он выиграл Олимпиаду-1956 и завоевал Кубок Европы-1960.

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