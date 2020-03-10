21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений
21-й тур российской Премьер-лиги вошёл в историю турнира.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", в восьми матчах было показано 7 красных карточек, что является рекордным показателем.
Ранее в чемпионатах России никогда не удаляли более шести футболистов за один тур.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18