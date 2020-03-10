21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений

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21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений

21-й тур российской Премьер-лиги вошёл в историю турнира.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в восьми матчах было показано 7 красных карточек, что является рекордным показателем.

Ранее в чемпионатах России никогда не удаляли более шести футболистов за один тур.

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Главные новости дня: 9 марта

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2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
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