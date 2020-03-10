21-й тур РПЛ стал рекордным по количеству удалений

21-й тур российской Премьер-лиги вошёл в историю турнира.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в восьми матчах было показано 7 красных карточек, что является рекордным показателем.

Ранее в чемпионатах России никогда не удаляли более шести футболистов за один тур.

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