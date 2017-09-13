22 футболиста "Локомотива" отправились на матч с "Копенгагеном"

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22 футболиста "Локомотива" отправились на матч с "Копенгагеном"

Делегация московского "Локомотива" прибыла в Данию на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин взял на встречу 22 футболистов.

Заявка "Локомотива" выглядит следующим образом:

вратари: Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков;

защитники: Неманья Пейчинович, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус;

полузащитники: Дмитрий Баринов, Алан Касаев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Владислав Игнатьев;

нападающие: Михаил Лысов, Аршак Корян, Эдер.

Матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 20.00 мск.

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