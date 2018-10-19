22-летний французский футболист завершил карьеру после сердечного приступа

Полузащитник "Шамбли" Юго Ане завершил карьеру в возрасте 22 лет.

Год назад пережил сердечный приступ прямо на поле во время матча против "Ред Стар", но все еще верил, что вернется в футбол.

"Последние обследования поставили крест на моих ожиданиях. Спорт на высоком уровне для меня закрыт", - написал Ане в Твиттере. | http://soccernews.ru