22-летний футболист покинул "Спартак" сыграв за 4 года 33 минуты

Московский "Спартак" расстается с 22-летним либерийцем Сильванусом Нимели. Футболист в ближайшее время подпишет контракт с хорватской "Горицей".

Африканец перешел в "Спартак" в феврале 2017-го, но не смог закрепиться в главной команде. За 4 года он провел на поле всего 33 минуты.

В последнее время нападающий выступал за "Спартак-2". В его активе 20 голов в 96 матчах.



За сборную Либерии футболист провел 9 матчей, но не отметился результативными действиями.



По оценкам портала Transfermarkt, Нимели оценивается в 450 000 евро.



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