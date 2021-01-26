22-летний футболист покинул "Спартак" сыграв за 4 года 33 минуты
Московский "Спартак" расстается с 22-летним либерийцем Сильванусом Нимели. Футболист в ближайшее время подпишет контракт с хорватской "Горицей".
Африканец перешел в "Спартак" в феврале 2017-го, но не смог закрепиться в главной команде. За 4 года он провел на поле всего 33 минуты.
В последнее время нападающий выступал за "Спартак-2". В его активе 20 голов в 96 матчах.
За сборную Либерии футболист провел 9 матчей, но не отметился результативными действиями.
По оценкам портала Transfermarkt, Нимели оценивается в 450 000 евро.
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