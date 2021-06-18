22-летний Матвей Сафонов стал отцом

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22-летний Матвей Сафонов стал отцом

Фото твиттер "Краснодара"

Сегодня, 18 июня, жена вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова родила девочку. Ребёнок получил имя Майя. 

Матвей и Анастасия стали родителями впервые. Кстати, женились они в декабре 2020 года.

22-летнего футболиста с пополнением в семье поздравил как клуб, так и национальная команда.

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