22-летний Матвей Сафонов стал отцом
Фото твиттер "Краснодара"
Сегодня, 18 июня, жена вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова родила девочку. Ребёнок получил имя Майя.
Матвей и Анастасия стали родителями впервые. Кстати, женились они в декабре 2020 года.
22-летнего футболиста с пополнением в семье поздравил как клуб, так и национальная команда.
В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление Дочь Майя родилась сегодня— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 18, 2021
Желаем маме и малышке крепкого здоровья Пусть кроха растет крепкой и счастливой!
Поздравляем молодых родителей #Поздравляем #МотяБатя pic.twitter.com/2QABs2hrdm
Матвей Сафонов стал отцом— Сборная России (@TeamRussia) June 18, 2021
Дочку назвали Майя. Поздравляем Сафоновых с этим радостным событием! Желаем малышке и маме здоровья pic.twitter.com/9f65un3l5Z
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