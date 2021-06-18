22-летний Матвей Сафонов стал отцом

Фото твиттер "Краснодара"

Сегодня, 18 июня, жена вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова родила девочку. Ребёнок получил имя Майя.

Матвей и Анастасия стали родителями впервые. Кстати, женились они в декабре 2020 года.

22-летнего футболиста с пополнением в семье поздравил как клуб, так и национальная команда.

В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление Дочь Майя родилась сегодня



Желаем маме и малышке крепкого здоровья Пусть кроха растет крепкой и счастливой!



Поздравляем молодых родителей #Поздравляем #МотяБатя pic.twitter.com/2QABs2hrdm — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 18, 2021

Матвей Сафонов стал отцом



Дочку назвали Майя. Поздравляем Сафоновых с этим радостным событием! Желаем малышке и маме здоровья pic.twitter.com/9f65un3l5Z — Сборная России (@TeamRussia) June 18, 2021

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