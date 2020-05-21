22 мая игроки "Динамо" приступит к тренировкам

Игроки московского "Динамо" сдали повторный тест на коронавирус. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Повторный анализ сделали футболистам, у которых ранее был обнаружен Covid-19. Второй тест показал отрицательные результаты.

Завтра, 21 мая, команда приступит к тренировкам на базе в Новогорске. По данным источника, в занятии примут участие 15 футболистов.

На данный момент, три игрока команды изолированы.

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