22 мая игроки "Динамо" приступит к тренировкам

Теги динамо москвакоронавирус

22 мая игроки "Динамо" приступит к тренировкам

Игроки московского "Динамо" сдали повторный тест на коронавирус. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Повторный анализ сделали футболистам, у которых ранее был обнаружен Covid-19. Второй тест показал отрицательные результаты.

Завтра, 21 мая, команда приступит к тренировкам на базе в Новогорске. По данным источника, в занятии примут участие 15 футболистов.

На данный момент, три игрока команды изолированы.

А еще: Канте не будет тренироваться с "Челси" из-за коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У Кадырова подозрение на коронавирус

У Кадырова подозрение на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов