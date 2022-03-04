22-й тур РПЛ вернули на прежние даты

Пресс-служба российской Премьер-лиги объявила об изменениях в календаре турнира.

22-й тур чемпионата официально вернулся на прежние даты - 19 и 20 марта.

Напомним, что тур переносили на май в связи с подготовкой сборной России к стыкам отборочного турнира ЧМ-2022.

Учитывая, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую национальную команду от участия в международных соревнованиях, перенос потерял смысл.

19 марта (суббота)

12:00 "Урал" - "Химки"

14:00 "Нижний Новгород" - "Спартак"

16:30 "Ахмат" - "Локомотив"

19:30 "Зенит" - "Арсенал"

20 марта (воскресенье)

14:00 "Уфа" - "Краснодар"

14:00 ЦСКА - "Рубин"

16:30 "Сочи" - "Крылья Советов"

20:00 "Динамо" - "Ростов"

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