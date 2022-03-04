22-й тур РПЛ вернули на прежние даты
Пресс-служба российской Премьер-лиги объявила об изменениях в календаре турнира.
22-й тур чемпионата официально вернулся на прежние даты - 19 и 20 марта.
Напомним, что тур переносили на май в связи с подготовкой сборной России к стыкам отборочного турнира ЧМ-2022.
Учитывая, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую национальную команду от участия в международных соревнованиях, перенос потерял смысл.
19 марта (суббота)
12:00 "Урал" - "Химки"
14:00 "Нижний Новгород" - "Спартак"
16:30 "Ахмат" - "Локомотив"
19:30 "Зенит" - "Арсенал"
20 марта (воскресенье)
14:00 "Уфа" - "Краснодар"
14:00 ЦСКА - "Рубин"
16:30 "Сочи" - "Крылья Советов"
20:00 "Динамо" - "Ростов"
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