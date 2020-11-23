23 футболиста "Локомотива" отправились на матч с "Атлетико"

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич взял 23 футболистов на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико". Встреча пройдет 25 ноября в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", и начнется в 23:00 мск.

Вместе с командой полетел полузащитник Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Список игроков "Локомотива", полетевших в Испанию, выглядит так:

вратари: Гильерме, Коченков, Савин.

защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов.

полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М. Мухин, Рыбчинский

нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

После трех туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав два очка. "Атлетико" с четырьмя очками находится на второй позиции.

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