23 футболиста "Локомотива" отправились на матч с "Атлетико"
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич взял 23 футболистов на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико". Встреча пройдет 25 ноября в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", и начнется в 23:00 мск.
Вместе с командой полетел полузащитник Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.
Список игроков "Локомотива", полетевших в Испанию, выглядит так:
вратари: Гильерме, Коченков, Савин.
защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов.
полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М. Мухин, Рыбчинский
нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.
После трех туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав два очка. "Атлетико" с четырьмя очками находится на второй позиции.
Не пропустите: "Локомотив" нацелился на африканского форварда. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards
-
Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА
-
"Барселона" огласила заявку на матч с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов
-
Лионель Месси пропустит матч с киевским "Динамо"
-
В Италии назвали сроки восстановления Ибрагимовича
Лента новостей
-
Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА
-
Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Игроком интересуются топ-клубы
-
1
Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards
-
"Будет лучшим". Кержаков высказался о возможном возвращении Халка в "Зенит"
-
Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА
-
23 футболиста "Локомотива" отправились на матч с "Атлетико"
-
"Многое будет решаться". Тренер "Краснодара" высказался о предстоящем матче с "Севильей"
-
В сборной Германии сделали заявление о будущем Йоахима Лева
-
"Ювентус" потерял основного защитника из-за травмы
-
"Барселона" огласила заявку на матч с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов
-
1
Лионель Месси пропустит матч с киевским "Динамо"
-
В Италии назвали сроки восстановления Ибрагимовича
-
"Локомотив" нацелился на африканского форварда
-
Российский голкипер стал чемпионом Норвегии
-
"Лидс" и "Брайтон" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе: подробности трагедии
-
1
Роналду останется в "Ювентусе" из-за Пирло
-
Два полузащитника "Зенита" пропустят матч с "Лацио"
-
Лэмпард изменил мнение о будущем Росса Баркли в "Челси"
-
Рэпер Баста рассказал, на кого ориентируется в мире футбола
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4