23 голевых шанса друг для друга: Салах и Фирмино разрывают АПЛ

Игроки "Ливерпуля" успешнее всех взаимодействуют друг с другом в нынешнем сезоне АПЛ.

Мохамед Салах и Роберто Фирмино создали 23 момента на двоих с начала сезона. На данный момент это лучший результат в АПЛ.

На втором месте по этому показателю идет связка Салаха с Садьо Мане. У них 22 шанса.

В этом сезоне у Салаха 16 голов и 8 ассистов, у Фирмино 13 (9+4) результативных баллов, у Мане - 11 (9+2).

"Ливерпуль" с 60 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Ливерпуль" повторил историческое достижение "Манчестер Юнайтед" и "Челси"| http://soccernews.ru