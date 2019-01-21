23 голевых шанса друг для друга: Салах и Фирмино разрывают АПЛ

Теги ливерпульмохамед салахроберто фирминосадио мане

23 голевых шанса друг для друга: Салах и Фирмино разрывают АПЛ

Игроки "Ливерпуля" успешнее всех взаимодействуют друг с другом в нынешнем сезоне АПЛ.

Мохамед Салах и Роберто Фирмино создали 23 момента на двоих с начала сезона. На данный момент это лучший результат в АПЛ.

На втором месте по этому показателю идет связка Салаха с Садьо Мане. У них 22 шанса.

В этом сезоне у Салаха 16 голов и 8 ассистов, у Фирмино 13 (9+4) результативных баллов, у Мане - 11 (9+2).

"Ливерпуль" с 60 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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