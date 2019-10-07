23-летний аргентинский футболист разбился, выпав с балкона на вечеринке

Минувшей ночью в Буэнос-Айресе произошла трагедия с участием футболиста Эсекьеля Эскерона.

23-летний аргентинец разбился, выпав с балкона на вечеринке. Он опирался на перила, которые не выдержали его веса. В итоге спортсмен рухнул с шестого этажа.

Футболиста в срочном порядке отвезли в больницу, однако там он всё равно скончался.

Эскерон известен по выступлениям за "Олл Бойз", "Атланте", а также молодёжные команды "Гремио" и "Интернасьонала".

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