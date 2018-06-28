23-летний Азмун решил уйти из сборной Ирана

Форвард казанского "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун в своем инстаграме объявил об уходе из национальной команды.

Так, 23-летний нападающий написал: "Для меня было большой честью выступать за национальную команду. Я буду гордиться этим до конца своей жизни. К сожалению, учитывая определенные интересы и вопреки желанию моего сердца, я решил попрощаться со сборной своей страны. Это болезненное решение для 23-летнего парня, который пробился сквозь нищету и тяготы жизни".

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