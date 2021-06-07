23-летний Рэшфорд забил 100-й гол в карьере

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд достиг юбилейной бомбардирской отметки.

Гол 23-летнего футболиста в товарищеском матче с Румынией (1:0) стал для него сотым в профессиональной карьере.

Нападающий отличился 88 раз в составе "красных дьяволов" и забил 12 мячей в футболке "трёх львов".

Напомним, что Рэшфорд выступает на взрослом уровне с 2016 года: в феврале он дебютировал за основу "МЮ", а в мае - за сборную.

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