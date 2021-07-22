23-летний воспитанник "Локомотива" близок к завершению карьеры

Фото сайт "Локомотива"

Бывший защитник московского "Локомотива" Михаил Лысов собирается повесить бутсы на гвоздь, утверждает Sport24.

По информации источника, 23-летний футболист снова испытывает проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

Из-за состояния здоровья от услуг Лысова отказался "Нижний Новгород", после чего игрок принял принципиальное решение о завершении карьеры.

Лысов является воспитанником "Локо". В конце июня он стал свободным агентом - "железнодорожники" не захотели продлевать с ним контракт.

Не пропустите: Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о своем решении завершить карьеру. | http://soccernews.ru