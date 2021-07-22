23-летний воспитанник "Локомотива" близок к завершению карьеры
Фото сайт "Локомотива"
Бывший защитник московского "Локомотива" Михаил Лысов собирается повесить бутсы на гвоздь, утверждает Sport24.
По информации источника, 23-летний футболист снова испытывает проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.
Из-за состояния здоровья от услуг Лысова отказался "Нижний Новгород", после чего игрок принял принципиальное решение о завершении карьеры.
Лысов является воспитанником "Локо". В конце июня он стал свободным агентом - "железнодорожники" не захотели продлевать с ним контракт.
Не пропустите: Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о своем решении завершить карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Дзагоевым
-
23-летний воспитанник "Локомотива" близок к завершению карьеры
-
Слуцкий прокомментировал трансферную кампанию "Рубина"
-
Источник: Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"
-
"Челси" предложили вернуть Азара: названы условия сделки
-
Стас Пьеха отреагировал на то, что арбитр Безбородов выгнал жену из дома после избиения сына певца
-
1
"Рубин" объявил о допуске болельщиков на матч со "Спартаком"
-
1
Иско не может тренироваться из-за прививки от коронавируса
-
1
Тошич рассказал интересную историю про Вагнера Лава
-
1
Буффон сыграл за "Парму" 7339 дней спустя
-
Это′О назвал желаемых финалистов ЧМ-2022
-
Альба отказался идти на сокращение зарплаты в "Барселоне"
-
Главные новости дня: 21 июля
-
Годин подтвердил интерес из России
-
Ван Гаал снова возглавит сборную Нидерландов
-
На Гризманна появились новые претенденты
-
"Реал" планирует бесплатно подписать Горетцку следующим летом
-
ПСВ разгромил "Галатасарай" и другие результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Арсенал" хочет подписать голкипера сборной Англии