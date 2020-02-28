23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса

В мире футбола появилась первая жертва эпидемии коронавируса.

Сообщается, что от болезни скончалась 23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи.

Девушка боролась с коронавирусом 10 дней, но не сумела вылечиться.

Всего в Иране от инфекции умерли 22 человека, подтверждённых случаев заболевания в этой стране уже более 140.

Не пропустите: Жена экс-защитника "Спартака" Боккетти пожаловалась на коронавирус. | http://soccernews.ru