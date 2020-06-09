23-й тур РПЛ будет посвящен врачам, которые борются с коронавирусом
Определена тематика 23-го тура российской Премьер-лиги, который стартует 19 июня.
"По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтёров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку", - говорится в заявлении лиги.
"Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтёров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд", - заявил глава РФС Александр Дюков.
"Посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, - правильная и очень важная инициатива. Именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни. Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсёстры, работники скорой помощи - настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам", - добавил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Не пропустите: Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен
-
РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак"
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
-
Агент Агузаров назвал клубы АПЛ, которые интересовались Дзюбой
-
"Манчестер Сити" - лидер рейтинга клубов АПЛ по стоимости составов
Лента новостей
-
Черышев и другие игроки "Валенсии" поддержали акцию протеста против расизма
-
Старт следующего сезона РПЛ могут перенести
-
23-й тур РПЛ будет посвящен врачам, которые борются с коронавирусом
-
"Манчестер Юнайтед" попросил "Реал" снизить цену на Хамеса
-
Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен
-
Новый помощник Гвардиолы прилетел в Англию для подписания контракта с "Манчестер Сити"
-
"Любые запросы продавливаются": Федун недоволен, что "Спартак" сыграет кубковый матч с "Зенитом" в Санкт-Петербурге
-
Клопп прокомментировал уход Гётце из "Боруссии"
-
Месси второй день подряд тренировался в общей группе "Барселоны"
-
"Наполи" озвучил "Ювентусу" стоимость Милика
-
РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак"
-
Болельщик "Спартака" Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
-
"Реал" готовит новый контракт для Серхио Рамоса
-
"Хоффенхайм" уволил главного тренера
-
"Марсель" возобновил интерес к полузащитнику "Локомотива"
-
Сергей Ребров возглавит турецкий топ-клуб
-
Агент Агузаров назвал клубы АПЛ, которые интересовались Дзюбой
-
Умер мужчина, в чью машину врезался болельщик "Спартака" Михаил Ефремов
-
"Лион" назвал "Милану" и "Эвертону" цену на Депая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20