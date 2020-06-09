23-й тур РПЛ будет посвящен врачам, которые борются с коронавирусом

Определена тематика 23-го тура российской Премьер-лиги, который стартует 19 июня.

"По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтёров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку", - говорится в заявлении лиги.

"Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтёров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд", - заявил глава РФС Александр Дюков.

"Посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, - правильная и очень важная инициатива. Именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни. Теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо! Врачи, медсёстры, работники скорой помощи - настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей. Все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам", - добавил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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