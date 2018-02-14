24 игрока "Локомотива" прилетели во Францию на матч с "Ниццей"

Футболисты "Локомотива" прибыли во Францию, чтобы сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы".

В вечерней тренировке примут участие 24 игрока:

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев;

Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука;

Полузащитники: Баринов, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Тарасов, Фарфан, Фернандеш;

Нападающие: Ари, Корян, Лысов, Эдер.

Матч "Ницца" – "Локомотив" состоится 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени.

Не пропустите: Тренер "Ниццы": "Первое место "Локомотива" в чемпионате России неслучайно". | http://soccernews.ru