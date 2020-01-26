25-летнего футболиста жестоко убили в Англии

В Англии был убит полузащитник "Мэтлок Таун" Джордана Синнотта, сообщает BBC.

На футболиста напали ночью и он в бессознательном состоянии с проломленным черепом был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, Синнот умер не приходя в сознание.

По подозрению в убийстве футболиста задержаны двое мужчин. Полиция подозревает, что Синнот оказался жертвой одной из двух масштабных драк, которые произошли в городе Ретфорд.

25-летний Синнот являлся воспитанником "Хаддерсфилд". Права на него принадлежали клубу "Альфретон". За "Мэлток Таун" он выступал на правах аренды.

Не пропустите: Модель забеременела от игрока сборной Англии после расставания с братом Рэшфорда. | http://soccernews.ru