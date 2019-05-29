26 игроков "Тоттенхэма" отправились в Мадрид на финал Лиги Чемпионов
Футболисты и тренеры "Тоттенхэма" вылетели в Мадрид на финальный матч Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино взял на матч 26 футболистов. Среди них оказался нападающий Харри Кейн, который пропустил несколько недель из-за травмы.
Полностью список игроков выглядит так:
вратари: Уго Льорис, Мишел Ворм, Пауло Гассанига
защитники: Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давинсон Санчес, Кайл Уокер-Питерс, Хуан Фойт, Серж Орье, Бен Дэвис
полузащитники: Харри Уинкс, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Алфи Уайтмен, Джордж Марш, Оливер Скипп.
нападающие: Сон Хын Мин, Харри Кейн, Фернандо Льоренте
Финальный матч Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде 1 июня. Начало встречи в 22:00 мск.
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