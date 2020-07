26 лет назад 167-сантиметровый Ромарио ударом головой вывел сборную Бразилии в финал ЧМ-1994

13 июля 1994 года нападающий сборной Бразилии Ромарио принес победу своей команде в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Швеции (1:0).

167-сантиметровый Ромарио был самым низким участником того матча, но сумел забить победный гол ударом головой после навеса с фланга.

5ft 6ins?

Sem problemas



Despite being the shortest player on the pitch, @RomarioOnze headed in the semi-final winner for @CBF_Futebol against Sweden #OnThisDay in 1994 pic.twitter.com/4qdOpnEbZH