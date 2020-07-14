26 лет назад 167-сантиметровый Ромарио ударом головой вывел сборную Бразилии в финал ЧМ-1994

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26 лет назад 167-сантиметровый Ромарио ударом головой вывел сборную Бразилии в финал ЧМ-1994

13 июля 1994 года нападающий сборной Бразилии Ромарио принес победу своей команде в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Швеции (1:0).

167-сантиметровый Ромарио был самым низким участником того матча, но сумел забить победный гол ударом головой после навеса с фланга.

В финале Бразилия в серии пенальти обыграла Италию, а Ромарио был признан лучшим игроком турнира.

За свою клубную карьеру Ромарио играл за такие известные клубы, как "Васко да Гама", ПСВ,  "Барселона", "Фламенго", "Валенсия" и "Флуминенсе".

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