26 лет назад 167-сантиметровый Ромарио ударом головой вывел сборную Бразилии в финал ЧМ-1994
13 июля 1994 года нападающий сборной Бразилии Ромарио принес победу своей команде в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Швеции (1:0).
167-сантиметровый Ромарио был самым низким участником того матча, но сумел забить победный гол ударом головой после навеса с фланга.
5ft 6ins?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 13, 2020
Sem problemas
Despite being the shortest player on the pitch, @RomarioOnze headed in the semi-final winner for @CBF_Futebol against Sweden #OnThisDay in 1994 pic.twitter.com/4qdOpnEbZH
В финале Бразилия в серии пенальти обыграла Италию, а Ромарио был признан лучшим игроком турнира.
За свою клубную карьеру Ромарио играл за такие известные клубы, как "Васко да Гама", ПСВ, "Барселона", "Фламенго", "Валенсия" и "Флуминенсе".
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