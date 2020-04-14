"26 лет назад я мог и так". Карпин прокомментировал свой невероятный гол "Галатасараю"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме выложил видео своего гола за "Спартак" в ворота "Галатасарая".

Ранее этот же ролик опубликовал пользователь zabiwaka. На записи Карпин забил гол в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов сезона-1993/94. "Этот день в 1994 году! Валерий Карпин забивает гол турецкому "Галатасараю"!" - подписал ролик болельщик.

Тренер на своей странице подписал ролик следующим образом: "О, как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так".

На данный момент специалист находится дома, соблюдая режим самоизоляции.

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