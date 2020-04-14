"26 лет назад я мог и так". Карпин прокомментировал свой невероятный гол "Галатасараю"

Теги валерий карпинростов

"26 лет назад я мог и так". Карпин прокомментировал свой невероятный гол "Галатасараю"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме выложил видео своего гола за "Спартак" в ворота "Галатасарая".

Ранее этот же ролик опубликовал пользователь zabiwaka. На записи Карпин забил гол в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов сезона-1993/94. "Этот день в 1994 году! Валерий Карпин забивает гол турецкому "Галатасараю"!" - подписал ролик болельщик.

Тренер на своей странице подписал ролик следующим образом: "О, как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так".

На данный момент специалист находится дома, соблюдая режим самоизоляции.

Не пропустите: "Копия папы": жена Карпина показала новорожденную дочь| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Медведев заявил, что "Зенит" не будет рассматривать варианты продажи Дзюбы

Медведев заявил, что "Зенит" не будет рассматривать варианты продажи Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов