27 лет назад "Милан" уничтожил "Барселону" в финале Лиги Чемпионов
27 лет назад, 18 мая 1994 года, "Милан" в финале Лиги Чемпионов разгромил "Барселону" со счетом 4:0.
Победу миланскому клубу принесли дубль Даниэле Массаро, а также голы Деяна Савичевича и Марселя Десайи.
Стоит отметить, что "Милан" тогда возглавлял будущий главный тренер сборной России Фабио Капелло.
"Милан" - "Барселона" - 4:0 (2:0)
Голы: Массаро, 22 - 1:0, Массаро, 45+2 - 2:0, Савичевич, 47 - 3:0, Десайи, 58 - 4:0
"Милан": Росси, Тасотти, Галли, Мальдини (Нава, 83), Пануччи, Альбертини, Десайи, Бобан, Донадони, Савичевич, Массаро
"Барселона": Субисаррета, Серхи (Кике, 71), Надаль, Куман, Феррер, Гвардиола, Бакеро, Амор, Бегиристайн (Кике, 71), Стоичков, Ромарио
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