28 футболистов московского "Динамо" вылетели на заключительный зимний сбор
Футболисты московского "Динамо" отправились в Турцию на заключительный учебно-тренировочный сбор перед возобновлением сезона.
Главный тренер "бело-голубых" Сандро Шварц взял на сбор 28 футболистов:
вратари: Антон Шунин, Иван Будачев, Игорь Лещук.
защитники: Сергей Паршивлюк, Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов.
полузащитники: Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичёв, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски, Игорь Школик.
нападающие: Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.
Сбор "Динамо" продлится до 18 февраля. Московский клуб проведет товарищеские матчи с "Сочи" и казахстанским клубом "Ордабасы".
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