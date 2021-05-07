28-летний чемпион мира Товен перешёл из "Марселя" в мексиканский клуб

Фото твиттер "Тигреса"

"Тигрес" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Марселя" Флориана Товена.

28-летний футболист присоединится к мексиканскому клубу по окончании сезона на правах свободного агента.

Француз является чемпионом мира 2018 года. За "Тигрес" выступает его соотечественник Андре-Пьер Жиньяк.

Стоит отметить, что Товеном интересовались "Милан", "Лестер", "Севилья" и "Кристал Пэлас".

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