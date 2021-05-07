28-летний чемпион мира Товен перешёл из "Марселя" в мексиканский клуб
Фото твиттер "Тигреса"
"Тигрес" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Марселя" Флориана Товена.
28-летний футболист присоединится к мексиканскому клубу по окончании сезона на правах свободного агента.
Француз является чемпионом мира 2018 года. За "Тигрес" выступает его соотечественник Андре-Пьер Жиньяк.
Стоит отметить, что Товеном интересовались "Милан", "Лестер", "Севилья" и "Кристал Пэлас".
Не пропустите: Видаль не захотел переходить в "Марсель". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"
-
28-летний чемпион мира Товен перешёл из "Марселя" в мексиканский клуб
-
"Лион" может перехватить тренера у "Спартака"
-
1
"Барселона" - самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes
-
Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020
-
"Челси" изучает возможность возвращения Салаха
-
"Краснодар" может подписать форварда ЦСКА
-
Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина
-
ЦСКА назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Немецкий клуб хочет пригласить Рауля на пост главного тренера
-
"Зенит" пока не определился с будущим Азмуна
-
1
Ян Облак хочет играть в АПЛ
-
Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский клуб
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку
-
Хакими готов принять предложение "Баварии"
-
Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в этом сезоне
-
Стал известен размер призовых игрокам "Челси" и "Манчестер Сити" за победу в ЛЧ
-
2
"Реал" определился со стоимостью Азара
-
"Рубин" собирается подписать защитника "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сантос Лагуна
|18
|37
|2
|Леон
|18
|33
|3
|Тигрес УАНЛ
|18
|32
|4
|Куэретаро
|18
|31
|5
|Некакса
|18
|31
|6
|Америка
|18
|31
|7
|Морелия
|18
|27
|8
|Монтеррей
|18
|27
|9
|Пачука
|18
|25
|10
|Гвадалахара
|18
|25
|11
|Тихуана
|18
|24
|12
|Крус Асул
|18
|23
|13
|Пумас УНАМ
|18
|23
|14
|Атлас
|18
|21
|15
|Atlético San Luis
|18
|20
|16
|FC Juárez
|18
|18
|17
|Толука
|18
|17
|18
|Пуэбла
|18
|17
|19
|Веракрус
|18
|8