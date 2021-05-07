28-летний чемпион мира Товен перешёл из "Марселя" в мексиканский клуб

Теги тигрес уанлмарсельфлориан товентрансферы

28-летний чемпион мира Товен перешёл из "Марселя" в мексиканский клуб

Фото твиттер "Тигреса"

"Тигрес" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Марселя" Флориана Товена.

28-летний футболист присоединится к мексиканскому клубу по окончании сезона на правах свободного агента.

Француз является чемпионом мира 2018 года. За "Тигрес" выступает его соотечественник Андре-Пьер Жиньяк.

Стоит отметить, что Товеном интересовались "Милан", "Лестер", "Севилья" и "Кристал Пэлас".

Не пропустите: Видаль не захотел переходить в "Марсель". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"

"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Сантос Лагуна Сантос Лагуна 18 37
2 Леон Леон 18 33
3 Тигрес УАНЛ Тигрес УАНЛ 18 32
4 Куэретаро Куэретаро 18 31
5 Некакса Некакса 18 31
6 Америка Америка 18 31
7 Морелия Морелия 18 27
8 Монтеррей Монтеррей 18 27
9 Пачука Пачука 18 25
10 Гвадалахара Гвадалахара 18 25
11 Тихуана Тихуана 18 24
12 Крус Асул Крус Асул 18 23
13 Пумас УНАМ Пумас УНАМ 18 23
14 Атлас Атлас 18 21
15 Atlético San Luis Atlético San Luis 18 20
16 FC Juárez FC Juárez 18 18
17 Толука Толука 18 17
18 Пуэбла Пуэбла 18 17
19 Веракрус Веракрус 18 8
Полная таблица

топ-5 тегов