28 японских журналистов посетили базу "Рубина", сообщает пресс-служба клуба.

Сотрудники крупнейших СМИ страны осмотрели тренажерный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле, которое построили к Кубку Конфедераций-2017.

Напомним, что в Казани будет базироваться и тренироваться сборная Японии во время Чемпионата Мира-2018.

Чемпионат Мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Читайте: Три российских арбитра будут обслуживать матчи ЧМ-2018 | http://soccernews.ru