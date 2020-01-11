29-летний защитник "Аякса" Блинд близок к завершению карьеры

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29-летний защитник "Аякса" Блинд близок к завершению карьеры

Защитник "Аякса" Дейли Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем, об этом рассказал отец футболиста Данни Блинд.

Напомним, что в декабре у 29-летнего центрбека диагностировали воспаление сердечной мышцы. 

"Возвращение Дейли на поле в качестве профессионального футболиста не является на 100 процентов безопасным", - цитирует Блинда-старшего FOX Sports.

Дейли Блинд - воспитанник "Аякса". Он почти всю карьеру провёл в амстердамском клубе за исключением аренды в "Гронингене" и четырёх лет выступлений за "Манчестер Юнайтед".

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