3 игрока "Тамбова" попали в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta

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3 игрока "Тамбова" попали в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta

Opta и РПЛ представили символическую сборную 19-го тура.

В команду попали три футболиста "Тамбова", по два из "Ростова", "Зенита и "Арсенала" и по одному из "Сочи" и "Урала".

Сборная 19-го тура РПЛ во версии Opta:

Вратарь: Гиорги Шелия ("Тамбов");

защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Дмитрий Чистяков ("Ростов"), Роберт Бауэр ("Арсенал");

полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов ("Ростов"), Душан Лагатор ("Сочи"), Павел Карасев ("Тамбов"), Алексей Сутормин ("Зенит");

нападающие: Георгий Мелкадзе ("Тамбов"), Павел Погребняк ("Урал"), Евгений Луценко ("Арсенал").

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