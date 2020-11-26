300 футболистов могут подать в суд на EA Sports за незаконное использование образа

Американская корпорация Electronic Arts, занимающаяся выпуском видеоигр, в том числе симулятора FIFA, может получить несколько сотен исков в свой адрес.

По информации The Telegraph, около 300 футболистов намерены судиться с компанией из-за незаконного, по их мнению, использования образа.

Предположительно, инициатором судебных разбирательств является известный агент Мино Райола. Он считает, что только сами игроки могут распоряжаться правами на свой образ, а не клубы или лиги.

Ранее клиент голландца Златан Ибрагимович призвал провести расследование, поскольку он не разрешал EA Sports использовать свой образ.

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