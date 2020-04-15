31 год назад случилась смертельная "давка" на "Хиллсборо": рассказываем историю одной из самых известных трагедий в футбольной истории

31 год назад, 15 апреля 1989, на арене "Хиллсборо" в Шеффилде произошел ужасный инцидент, который навсегда изменил английский футбол. Полуфинальный матч Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" был омрачен смертельной давкой на трибунах, которая унесла жизни 96 фанатов "мерсисайдцев". Всего же травмы различной степени тяжести получили 766 человек. Это произошло спустя неполных 4 года с момента похожей трагедии на бельгийском "Эйзеле" – тогда в финале Кубка Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ювентусом" результате обвала трибуны погибли 39 болельщиков, большую часть из которых составили сторонники туринского клуба. По итогам следствия фанаты "Ливерпуля" были признаны виновными, а все английские клубы – дисквалифицированы из еврокубков на 5 лет. Казалось бы, все сделали выводы из того трагического события, но события 15 апреля 1989-го, к сожалению, доказали обратное.



Проблемы начались еще до начала поединка, на котором ожидали около 53 тысяч болельщиков. Организаторы матча почему-то выделили для фанатов "Ливерпуля" наименьшую трибуну под названием "Леппингс Лейн", хотя сторонников "красных" было куда больше, чем их оппонентов из Ноттингема. Как выяснилось в ходе расследования, организаторы решили отдать болельщикам "мерсисайдцев" трибуну, которая располагалась ближе к выезду из Шеффилда в направлении Ливерпуля. Однако, такое решение оказалось ошибочным, поскольку львиная доля фанатов команды Кенни Далглиша ехала на стадион как раз из Шеффилда, то есть многие получили дополнительные неудобства. Интересно, что за год до того эти же команды играли на "Хиллсборо" в Кубке Англии, а немало сторонников "Ливерпуля" получили травмы на стадионе, пытаясь добраться до своих мест. "Мерсисайдцы", как будто предчувствуя беду, просили перенести поединок на другой стадион, но получили отказ от Футбольной ассоциации. И отказ в итоге имел роковые последствия!



Матч был запланирован на 15:00, но незадолго до начала игры стало понятно, что болельщики не успеют вовремя добраться до арены – неподалеку шел ремонт дороги, который вызвал существенные пробки на пути к стадиону. Буквально за 10 минут до стартового свистка у турникетов стадиона находились несколько тысяч сторонников "Ливерпуля". Все понимали, что многие фанаты не смогут вовремя добраться до своих мест на стадионе, поэтому один из полицейских предложил отложить начало матча на час – это спокойно позволяло болельщикам зайти на "Хиллсборо". Однако, Дэвид Дакенфилд – полицейский, который отвечал за организацию безопасности на стадионе – проигнорировал эту просьбу. Более того, именно Дакенфилд совершил роковую, по мнению многих, ошибку. Он сказал всем поднять свои билеты, после чего дал команду открыть ворота, через которые фанаты обычно оставляют стадион. Около 5000 людей ринулись в роковую ловушку – туннель, по которому можно было выйти в два сектора. Они уже были заполнены – люди, осознавая это, пытались вернуться, но выход был заблокирован. Полиция не предупредила людей, что сектора уже заполнены – как следствие, началась давка. Между тем, арбитр матча дал стартовый свисток, хотя в то время на трибунах уже начинали задыхаться люди, которые оказались прижатыми к ограждению между секторами или зажатыми в тоннеле. Металлическая ограда между секторами и полем оставляла болельщикам минимальные шансы на спасение - с трех сторон они были ограждены сеткой и решеткой, а с четвертой на них хлынул поток в несколько сотен человек. Фанаты, которые находились на верхних секторах, пытались извлечь людей из нижних секторов со стоячими местами. Болельщики просили полицейских открыть выход на поле, но без указания Дакенфилда, который видел происходящее, этого сделать не могли. Тот, в свою очередь, видел такие действия попыткой незаконно прорваться на поле и сорвать матч.



Более того – именно по его указанию было отправлено подкрепление с собаками. Правоохранители находились в нескольких метрах от людей, оказавшихся в безвыходной ситуации, но первые минуты молча наблюдали за кошмаром и не давали пострадавшим выйти на поле. Когда наконец всю опасность осознал и Дакенфилд, было уже поздно. Игра длилась всего 6 минут, после чего была остановлена. Люди умирали буквально на глазах – кто от недостатка кислорода, а кто получил летальные травмы в невероятной давке. Впрочем, даже это не побудило Дакенфилда разрешить выезд на поле дополнительным карета скорой помощи. Основную роль в спасении раненых сыграли фанаты "Ливерпуля", которые выносили людей на рекламных щитах и ​​оказывали первую помощь. Одна из школ Шеффилда была превращена в временный морг. Все трупы были сфотографированы и пронумерованы, а родственники получали возможность опознать тело лишь после того, как узнали своего близкого на фотографии. Вопиющий факт – абсолютно всех родственников погибших (даже детей!) допрашивали на предмет того, употребляли ли жертвы трагедии алкоголь. К слову, Дакенфилд не имел значительный опыт работы на подобных массовых мероприятиях – его назначили ответственным за безопасность на Хиллсборо буквально за несколько недель до игры. Серия ужасных ошибок и недоработок имела трагические последствия – в тот день погибли 94 болельщики "Ливерпуля", еще один умер через несколько дней, так и не приходя в сознание. Последний фанат (Тони Бленд) находился в коме 4 года, после чего его сердце остановилось.



Самому старшему погибшему было 67 лет, самому младшему – всего 10. Им оказался двоюродный брат Стивена Джеррарда, которого звали Джон Пол Джилхули. 78 из тех, кто погибли, были младше 30 лет. Игроки и тренеры "Ливерпуля" посещали пострадавших в больницах города, а тогдашний наставник "мерсисайдцев" Кенни Далглиш присутствовал на похоронах чуть ли не всех жертв трагедии. "Погибшие были фанатами "Ливерпуля". Отдать им дань хотя бы таким образом – наша обязанность. Они поддерживали "Ливерпуль", теперь пришло наше время поддержать их семьи и провести их в последний путь. Эти люди приехали просто посмотреть футбол, за что отдали свои жизни. нам приходится осознавать это – никто в "Ливерпуле" не должен забыть те трагические события. "Хиллсборо" будет преследовать меня всю жизнь", – заявлял впоследствии Король Кенни.



Отдельного внимания заслуживает расследования трагедии. Буквально за несколько дней полиция объявила, что виновными в том, что произошло, являются пьяные фанаты "Ливерпуля", многие из которых прибыли на матч без билетов и спровоцировали смертельную давку. У всех погибших взяли анализ крови на содержание алкоголя – очевидно, что кто-то очень хотел сделать виновными именно болельщиков. Было установлено, что руководители правоохранительных органов самовольно меняли показания своих подчиненных, которые работали на том пресловутом матче. В частности, в материалы дела не попали показания по просьбам полицейских позволить болельщикам выход на поле – если бы это произошло, количество жертв было бы куда меньше. Через несколько дней после матча вышел очередной номер популярной британской газеты The Sun с провокационным заголовком «Правда». Издание считало фанатов "Ливерпуля" виновными в трагедии. "Они были пьяны, били полицейских и мочились на тела погибших товарищей", – после этого у журналистов The Sun отобрали аккредитации и перестали пускать на матчи "Ливерпуля", а сама газета стала наиболее ненавистной в городе. Не помогли даже извинения главного редактора.



Расследование было завершено лишь в 1991 году. Смерть болельщиков назвали несчастным случаем, а полицейские, среди которых и Дэвид Дакенфилд не были наказаны. Офицер, который отдал роковой приказ открыть ворота стадиона, был освобожден из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Родственники погибших не смогли принять такой приговор – они сплотились в специальные общественные организации и со временем добились возобновления расследования. В 2012 году независимая комиссия объявила новый вывод, согласно которому смерть 96 фанатов признали непреднамеренным убийством. Тогдашний премьер-министр Соединенного королевства Дэвид Кэмерон официально извинился перед всеми родственниками жертв трагедии. По его словам, государство не смогло защитить своих граждан, а после этого еще и несправедливо обвинило их в том, что они сами стали виновниками своей смерти. Расследование по Дакенфилду было официально завершено только в прошлом году – суд высшей инстанции признал его невиновным в непредумышленном убийстве, хотя в 2016 году суд присяжных официально отметил, что он причастен к трагедии. В следующем году ожидается приговор двум стражам порядка Южного Йоркшира, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязанности в ходе расследования трагедии.



События на "Хиллсборо" заставили футбольную власть Англии серьезно пересмотреть подход к требованиям безопасности на стадионах. Именно тогда начали постепенно демонтировать ограждения между секторами и полем, а со временем полностью запретили стоячие места на аренах. Было принято решение продавать билет на каждое индивидуальное сидячее место. Количество пропусков должно было равняться количеству сидячих мест. Хуже всего, что подобные инциденты, к сожалению, регулярно повторяются в мире и сейчас. В частности, более 20 человек погибли в давке на стадионе в Кот-д'Ивуаре в 2009-м, а трагедия в Египте в 2012-м унесла 73 жизни.

Игорь Малиенко | soccernews.ru