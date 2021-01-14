32 игрока "Локомотива" прилетели на сбор в Испанию
Футболисты "Локомотива" прилетели на учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью, сообщает официальный сайт клуба.
На сбор прибыли 32 футболиста, среди которых восстанавливающиеся после травм полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Зе Луиш.
Сбор продлится до 15 февраля.
Список игроков, прилетевших в Испанию, выглядит так:
Вратари: Гильерме, Коченков, Савин, Худяков;
Защитники: Чорлука, Мурило, Черный, Рыбус, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;
Полузащитники: Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;
Нападающие: Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.
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