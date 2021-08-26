33-летний Гайтан готов продолжить карьеру в России

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33-летний Гайтан готов продолжить карьеру в России

Фото инстаграм Николаса Гайтана

Известный аргентинский футболист согласен перейти в российский клуб, об этом заявил его агент Хосе Рафаэль Иррибарен.

"Николас открыт к предложениям из России, но в это трансферное окно предложений не поступало", - сказал представитель 33-летнего полузащитника.

Гайтан известен по выступлениям за "Бока Хуниорс", "Бенфику", "Атлетико", "Далянь Ифан", "Чикаго Файр", "Лилль" и "Брагу".

Сейчас хавбек является свободным агентом. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

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