34 года назад Диего Марадона забил два легендарных гола на чемпионате мира

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34 года назад Диего Марадона забил два легендарных гола на чемпионате мира

22 июня 1986 года нападающий сборной Аргентины Диего Марадона забил два легендарных гола в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Англии (2:1).

На 51-й минуте Марадона открыл счет, забив гол рукой, но арбитр не заметил нарушения правил и засчитал взятие ворот. Через три минуты аргентинец подхватил мяч на своей половине поля, обыграл нескольких соперников и удвоил преимущество своей команды.

В полуфинале Аргентина обыграла Бельгию (2:0), в финале - ФРГ (3:2) и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

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