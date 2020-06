34 года назад Диего Марадона забил два легендарных гола на чемпионате мира

22 июня 1986 года нападающий сборной Аргентины Диего Марадона забил два легендарных гола в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Англии (2:1).

На 51-й минуте Марадона открыл счет, забив гол рукой, но арбитр не заметил нарушения правил и засчитал взятие ворот. Через три минуты аргентинец подхватил мяч на своей половине поля, обыграл нескольких соперников и удвоил преимущество своей команды.

