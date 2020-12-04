35-летний Йылмаз признан игроком недели в Лиге Европы

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первое место занял нападающий "Лилля" Бурак Йылмаз.

35-летний турок принёс победу "догам" в матче с пражской "Спартой", оформив дубль после выхода на замену.

Йылмаз опередил Магнуса Эйкрема ("Молде"), Йенса Хауге ("Милан") и Вендерсона Галено ("Брага").

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