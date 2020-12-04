35-летний Йылмаз признан игроком недели в Лиге Европы
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Первое место занял нападающий "Лилля" Бурак Йылмаз.
35-летний турок принёс победу "догам" в матче с пражской "Спартой", оформив дубль после выхода на замену.
Йылмаз опередил Магнуса Эйкрема ("Молде"), Йенса Хауге ("Милан") и Вендерсона Галено ("Брага").
Не пропустите: Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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