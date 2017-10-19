36-летний Адурис поучаствовал в 22 голах "Атлетика" в последних 20 матчах Лиги Европы

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36-летний Адурис поучаствовал в 22 голах "Атлетика" в последних 20 матчах Лиги Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Атлетик" на выезде играет с "Эстерсундом".

Единственный мяч в первой половине поединка на счету нападающего испанского клуба Ариса Адуриса.

Стоит отметить, что 36-летний Адурис поучаствовал в 22 голах (18 мячей и 4 голевых паса) "Атлетика" в последних 20 матчах Лиги Европы.

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