36-летний де Росси вызван в сборную Италии после двухлетнего перерыва

Теги бока хуниорситалияданиэле де россигрециялихтенштейн

36-летний де Росси вызван в сборную Италии после двухлетнего перерыва

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини решил включить полузащитника "Бока Хуниорс" Даниэле де Росси в предварительную заявку на ближайшие матчи квалификации Евро-2020, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 12 октября "Скуадра Адзурра" примет Грецию, а спустя три дня в гостях сыграет с Лихтенштейном.

36-летний де Росси не вызывался в национальную команду с ноября 2017 года.

За "Бока Хуниорс" итальянский ветеран провёл 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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