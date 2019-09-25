36-летний де Росси вызван в сборную Италии после двухлетнего перерыва
Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини решил включить полузащитника "Бока Хуниорс" Даниэле де Росси в предварительную заявку на ближайшие матчи квалификации Евро-2020, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что 12 октября "Скуадра Адзурра" примет Грецию, а спустя три дня в гостях сыграет с Лихтенштейном.
36-летний де Росси не вызывался в национальную команду с ноября 2017 года.
За "Бока Хуниорс" итальянский ветеран провёл 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|4
|10
|2
|Сан Лоренцо
|4
|10
|3
|Ланус
|5
|10
|4
|Арсенал
|4
|9
|5
|Аргентинос Хуниорс
|5
|9
|6
|Росарио Сентраль
|4
|8
|7
|Ривер Плейт
|4
|7
|8
|Тальерес де Кордоба
|4
|7
|9
|Велес Сарсфилд
|5
|7
|10
|Патронато Парана
|4
|7
|11
|Ньюэллз Олд Бойз
|3
|6
|12
|Эстудиантес
|5
|6
|13
|Индепендьенте
|3
|6
|14
|Уракан
|4
|5
|15
|К Кордоба Сантьяго
|5
|5
|16
|Альдосиви
|4
|4
|17
|Банфилд
|5
|4
|18
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|19
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|20
|Годой Крус
|4
|3
|21
|Атлетико Тукуман
|4
|3
|22
|Колон
|4
|3
|23
|Расинг Клуб
|4
|3
|24
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1