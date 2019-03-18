36-летний форвард "Монпелье" установил уникальное достижение в Лиге 1

Теги монпелье

36-летний форвард "Монпелье" установил уникальное достижение в Лиге 1
Сенегальский нападающий "Монпелье" Сулейман Камара отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:3).

Благодаря этому Камара стал первым футболистом, который забивает не менее одного гола в 15 подряд сезонах Лиги 1 в 21 веке.

36-летний Камара выступает за "Монпелье" с 2007 года. Ранее играл за "Монако", "Ниццу" и "Генгам". В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

Не пропустите: Канте прибыл в сборную Франции в 6:30 утра, на пять часов раньше начала сбора. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 28 77
2 Лилль Лилль 29 57
3 Лион Лион 29 53
4 Марсель Марсель 29 47
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 29 46
6 Реймс Реймс 29 46
7 Монпелье Монпелье 29 42
8 Ренн Ренн 28 41
9 Ницца Ницца 29 41
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Ним Ним 28 37
12 Анжер Анжер 29 36
13 Бордо Бордо 29 34
14 Тулуза Тулуза 29 32
15 Нант Нант 28 31
16 Монако Монако 29 30
17 Амьен Амьен 29 29
18 Генгам Генгам 29 22
19 Дижон Дижон 29 21
20 ФК Кан ФК Кан 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов