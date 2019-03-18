36-летний форвард "Монпелье" установил уникальное достижение в Лиге 1



Сенегальский нападающий "Монпелье" Сулейман Камара отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:3).

Благодаря этому Камара стал первым футболистом, который забивает не менее одного гола в 15 подряд сезонах Лиги 1 в 21 веке.

36-летний Камара выступает за "Монпелье" с 2007 года. Ранее играл за "Монако", "Ниццу" и "Генгам". В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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