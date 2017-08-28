36-летний Касильяс продемонстрировал лучший старт сезона в своей карьере

36-летний голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс продемонстрировал лучший старт сезона в своей карьере, информирует El Mundo Deportivo.

Так, в первых четырех турах нового чемпионата бывший капитан мадридского "Реала" не пропустил ни одного гола. Таким образом его "сухая" серия на сегодняшний день составляет 360 минут, что стало лучшим для него достижением на старте сезона за его 19-летнюю карьеру.

Отметим, что свое предыдущее достижение Касильяс установил в 2010-м году.

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