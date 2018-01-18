36-летний Крауч может перейти в "Челси"

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Сток Сити" Питеру Краучу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно.

Ранее лондонцы интересовали форвардом "Вест Хэма" Энди Кэрроллом, но его трансфер сорвался из-за травмы игрока.

В этом сезоне 36-летний Крауч провел за "Сток Сити" 21 матч во всех турнирах и забил 4 гола.

Не пропустите: Переход Кэрролла в "Челси" может сорваться из-за травмы игрока. | http://soccernews.ru