36-летний Квальярелла догнал Роналду в гонке лучших бомбардиров Серии А



Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла отметился дублем в матче 26-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:0, идет второй тайм).

Благодаря этому на счету 36-летний Квальяреллы стало 19 голов в нынешнем сезоне и он догнал лидера бомбардирской гонке Серии А 34-летнего форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Кроме того, Квальяррелла стал вторым футболистом в истории генуэзского клуба, который забил не менее 19 голов в двух сезонах подряд.

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