36-летний Квальярелла догнал Роналду в гонке лучших бомбардиров Серии А
Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла отметился дублем в матче 26-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:0, идет второй тайм).
Благодаря этому на счету 36-летний Квальяреллы стало 19 голов в нынешнем сезоне и он догнал лидера бомбардирской гонке Серии А 34-летнего форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Кроме того, Квальяррелла стал вторым футболистом в истории генуэзского клуба, который забил не менее 19 голов в двух сезонах подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Сампдория
|26
|39
|9
|Аталанта
|25
|38
|10
|Фиорентина
|25
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10