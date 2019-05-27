36-летний Квальярелла и 35-летний Миранте вызваны в сборную Италии на матчи отбора Евро-2020

Теги италияфабио квальяреллаантонио мирантегрециябосния и герцеговина

36-летний Квальярелла и 35-летний Миранте вызваны в сборную Италии на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини вызвал 34 футболистов для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 Грецией и Боснией. Об этом сообщает официальный твиттер итальянской национальной команды.

Вратари: Алессио Краньо ("Кальяри"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Антонио Миранте ("Рома").

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Леонардо Спинаццола (все - "Ювентус"), Франческо Ачерби ("Лацио"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Эмерсон Палмиери ("Челси"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Джанлука Манчини ("Аталанта"), Алессио Романьоли ("Милан").

Полузащитники: Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло ("Рома"), Николо Барелла ("Кальяри"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Жоржиньо ("Челси"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Винценцо Грифо ("Фрибурго"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Мойзе Кин ("Ювентус"), Леонардо Паволетти ("Кальяри"), Маттео Политано ("Интер"), Фабио Квальярелла ("Сампдория").

Матч Греция - Италия состоится 8 июня. Поединок Италия - Босния состоится 11 июня.

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