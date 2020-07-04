36-летний Снейдер может возобновить карьеру
Известному голландскому полузащитнику Уэсли Снейдеру предложили вернуться в футбол.
По информации AS, 36-летний хавбек может подписать контракт с "Утрехтом", если решит возобновить карьеру.
Напомним, что звёздный игрок повесил бутсы на гвоздь в августе 2019 года.
Снейдер известен по выступлениям за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23