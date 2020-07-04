36-летний Снейдер может возобновить карьеру

Известному голландскому полузащитнику Уэсли Снейдеру предложили вернуться в футбол.

По информации AS, 36-летний хавбек может подписать контракт с "Утрехтом", если решит возобновить карьеру.

Напомним, что звёздный игрок повесил бутсы на гвоздь в августе 2019 года.

Снейдер известен по выступлениям за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу".

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