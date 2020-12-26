36-летний Тьяго Силва хочет сыграть на ЧМ-2022

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36-летний Тьяго Силва хочет сыграть на ЧМ-2022

Центральный защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва рассказал о желании принять участие в следующем Чемпионате Мира.

"Я по-прежнему мечтаю сыграть за сборную Бразилию на ЧМ-2022. Этот мундиаль будет особенным, непохожим на все остальные. Надеюсь, у меня будет возможность поехать туда, но пока я должен продолжать работать на этом уровне и продолжать побеждать в квалификационных матчах своей сборной, чтобы пройти отбор на Чемпионат Мира. А затем, конечно же, подготовиться и попытаться вернуть большой трофей в Бразилию", - сказал Силва в интервью пресс-службе "синих".

Сейчас футболисту 36 лет. На момент проведения мирового первенства ему будет 38.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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