36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

36-летний Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Несмотря на все слухи, левый защитник "Зенита" Юрий Жирков продолжит выступать за питерский клуб.

Стороны продлили истекающий сегодня контракт до конца сезона 2020/21.

Стоит отметить, что футболисту в августе исполнится 37 лет. Подписать его хотел "Краснодар".

Жирков защищает цвета "Зенита" с января 2016 года, сыграл 107 матчей, забил 5 голов и сделал 15 ассистов. С командой он выиграл 6 трофеев.
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