37-летний Погребняк высказался о своём будушем

Фото твиттер "Урала"

Бывший нападающий "Урала" Павел Погребняк рассказал, будет ли он продолжать профессиональную карьеру.

"Предложения? Пока конкретики нет, ничего сказать не могу. Играть в своё удовольствие, как Павлюченко, в ФНЛ-2? Такой вариант не рассматривал бы", - сказал 37-летний футболист.

Погребняк выступал за "Урал" с 2018 по 2021 год, сыграл 52 матча, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

Прошедшим летом контракт форварда с екатеринбургским клубом подошёл к концу, вследствие чего экс-игрок сборной России стал свободным агентом.

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